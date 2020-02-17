https://static.news.ru/photo/e243d32e-5159-11ea-be9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

17-летний житель американского Сент-Луиса Норвин Леонидас Лопес-Канте признался, что около 100 раз занимался сексом со своей 11-летней родственницей. В результате одного из многочисленных изнасилований школьница забеременела. Ребёнка она родила в ванной комнате.

Полиция начала расследование после того, как отец подозреваемого Франциско Хавьер Гонсалес-Лопес принёс новорождённого с плацентой и пуповиной в госпиталь. Он рассказал, что младенца подбросили ему на крыльцо.

Спустя два дня правоохранители нагрянули к мужчине и сообщили, что отцом малыша является его 17-летний сын, а мамой — их 11-летняя родственница. Гонсалес-Лопес заявил, что не подозревал о насилии и не знал о беременности девочки. Его сын сообщил, что спал со школьницей около двух раз в неделю, пишет New York Post.

Полицейские арестовали и самого Лопеса-Канте, и его отца. Молодому человеку предъявили обвинения в изнасиловании и инцесте, Гонсалесу-Лопесу — в том, что он поставил под угрозу здоровье ребёнка. Как отмечает газета, мужчина находился в США нелегально, ранее его уже депортировали из страны.

Ранее NEWS.ru писал, что в Железногорске 13-летняя семиклассница забеременела от 15-летнего подростка.