В Симферополе ликвидировали крупный пожар на рынке

https://static.news.ru/photo/62215428-780f-11ea-8be9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым»/vk.com

МЧС ликвидировало пожар на крупнейшем оптовом рынке Симферополя. Об этом сообщил помощник начальника главка МЧС России по Республике Крым Антон Охременко.

На рынке «Привозе» произошло возгорание поддонов. По прибытии на место установлено, что возгорание произошло на площади 25 квадратных метров, — пояснил он РИА Новости.

В тушении участвовали десять человек и две единицы техники.

Ранее, как писал NEWS.ru, полиция Киевской области поймала гражданина, подозреваемого в поджоге леса на территории чернобыльской зоны отчуждения. Им оказался 27-летний житель села Раговка. По его словам, он совершил преступление ради забавы — подпалил траву и мусор в трёх местах.