В школе в Татарстане заметили мальчика с муляжом автомата

На территории гимназии № 22 в Нижнекамске в Татарстане очевидцы заметили мальчика в бронежилете и противогазе с муляжом автомата в руках. На вид ему было 8–10 лет, передаёт Telegram-канал «Подъём».

В школе заверили, что уже вышли на связь с полицией и прокуратурой, выяснили ситуацию.

Всю ситуацию мы выяснили. Всё хорошо. Ничего не произошло. Работу провели. Беспокоиться не о чем. Мы на связь уже выходили и с полицией, и с прокуратурой, всё нормально, — сказали в гимназии.

Очевидцы, в свою очередь, рассказали журналистам, что ребёнку в странном обмундировании около 8–10 лет. Вёл он себя «очень серьёзно и гордо», а его друзья были в восторге от внешнего вида мальчика.

В соцсетях жители города раскритиковали действия мальчика в контексте недавнего расстрела студентов на территории университета в Перми. Администрация Нижнекамского района готовит брифинг по поводу произошедшего.

Ранее полиция задержала в Находке подозрительного мужчину, который был замечен на территории местной школы с ружьём. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ. Как сообщили в УМВД России по Приморскому краю, задержанным оказался 18-летний молодой человек, при нём был обнаружен страйкбольный автомат.