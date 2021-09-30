Замеченного у школы в Приморье мужчину с ружьём задержала полиция
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
09:20, 01 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Полиция задержала в Находке подозрительного мужчину, который был ранее замечен на территории местной школы с ружьём. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ. Как сообщили в УМВД России по Приморскому краю, задержанным оказался 18-летний молодой человек, при нём был обнаружен страйкбольный автомат.
Полицейские задержали гражданина по месту жительства. Им оказался 18-летний местный житель, который пояснил, что на территорию школы заходил для того, чтобы потренироваться на турниках, а при себе имел страйкбольный автомат с пластиковыми пульками, — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ранее стало известно, что ученики школы № 18 в Находке заметили подозрительного человека, который достал из портфеля ружьё. Прибывшие на место сотрудники органов правопорядка оцепили территорию учебного заведения. Всех учащихся в сопровождении родителей отправили домой.