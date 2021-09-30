Замеченного у школы в Приморье мужчину с ружьём задержала полиция

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мурманской области неизвестный атаковал здание правительства, бросив в него две бутылки с зажигательной смесью, сообщается в Telegram-канале «Мурманск инсайд». По предварительным данным, пострадал охранник. ЧП зафиксировала камера видеонаблюдения.

Инцидент произошёл в 01:30 ночи. В момент нападения в кабинетах ещё находились сотрудники городской администрации. На кадрах видно, как человек, одетый в куртку с капюшоном, бросает два зажжённых «коктейля Молотова»,...