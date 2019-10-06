В Сети появилось видео аварии с участием трёх грузовых автомобилей. ДТП произошло 2 октября на внутренней стороне 43-го км МКАД.
Одной из столкнувшихся машин стала бетономешалка. В результате инцидента она перевернулась и разлила бетон на проезжую часть. Также из автомобиля пролилось топливо. Последствия разлива ликвидировали пожарно-спасательные подразделения. Движение на данном участке кольцевой автодороги было перекрыто на пяти полосах.
Как ранее писал News.ru, ДТП произошло в районе съезда на улицу Академика Варги.
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