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Три грузовых автомобиля столкнулись на 43 километре МКАДа в районе съезда на улицу Академика Варги.

Как стало известно News.ru, одной из столкнувшихся машин стала бетономешалка. В результате аварии она перевернулась и разлила бетон на проезжую часть. Движение на данном участке кольцевой автодороги перекрыто на пяти полосах.

В происшествии пострадали два человека, тяжесть их состояния на данный момент неизвестна.

Ранее News.ru сообщил о ДТП в Ростове-на-Дону. Городской автобус врезался в опору линии электропередач. Шесть пассажиров попали в больницы с травмами различной степени тяжести.