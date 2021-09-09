В Сети появились кадры дома в Ногинске спустя сутки после взрыва газа

Спасатели до сих пор продолжают разбирать завалы около дома в Ногинске, где накануне произошёл взрыв газа, в результате которого пострадали 15 и погибли семь человек. Об этом сообщает телеканал «360», который опубликовал видео с коптера, показывающее последствия разрушения. Известно, что завалы почти разобраны, разрушенными оказались 30 квартир.

На месте происшествия до сих пор находятся пожарные, сотрудники МЧС и специалисты газовой службы. Также около дома установлены палатки и организовано горячее питание.

Вместо этажей в доме с первого по четвёртый видно пустое пространство. Кроме того, повсюду разбросаны личные вещи жильцов.

Ранее в жилом доме в подмосковном Ногинске взорвался газ. Через некоторое время в администрации Богородского городского округа Московской области не исключили расселение повреждённого в результате взрыва газа дома. Однако вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что здание подлежит восстановлению после взрыва газа.

Затем губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился выплатить компенсации семьям погибших. Они получат по миллиону рублей. Пострадавшие — от 100 до 500 тысяч.