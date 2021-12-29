В Сети появились кадры из квартиры в Дубне, где жил погибший мальчик

В Интернете появилось видео из квартиры в Дубне, в которой жил замёрзший насмерть ребёнок, его родители и три сестры. Кадры публикует Telegram-канал «Известий». О гибели 11-летнего мальчика стало известно утром 29 декабря. Его сутки искали волонтёры. 27 декабря ребёнок вышел из дома по направлению к школе, но сел не в тот автобус и заблудился.

На кадрах показана небольшая квартира, в одной комнате установлено четыре спальных места, на поверхностях разложена одежда. В этой же комнате находится письменный стол, над которым висят учебные пособия и похвальная грамота.

Ранее детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщила, что 11-летнего школьника начали искать не сразу, потому что его мать обратилась в полицию только вечером. При этом, по её словам, школа уведомила родных об отсутствии ребёнка на уроках. Сама мать попросила не винить её в произошедшем, заявив, что каждый мог бы оказаться на её месте. Также стало известно, что в семье воспитывалось четверо детей, погибший ребёнок и его младшая сестра имели задержку в развитии.

11-летний мальчик не доехал до школы в Дубне утром 27 декабря. Вместо школьного автобуса он сел в обычную маршрутку, вышел на остановке и заблудился. По одной из версий, ребёнок провалился под лёд в реке, выбрался самостоятельно, но впоследствии погиб от обморожения. Волонтёры искали мальчика сутки.