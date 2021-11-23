В Сети появились кадры ДТП с участием Игоря Скляра

В Сети появилось видео, снятое видеорегистратором в момент аварии с участием народного артиста Игоря Скляра в Санкт-Петербурге. Кадры опубликовал Telegram-канал «112». ДТП произошло 23 ноября. Актёр, находившийся за рулём автомобиля, не пострадал.

Инцидент произошёл на Лиговском проспекте. В Jaguar артиста врезался автомобиль Audi. Его водитель перепутала педали. По словам Скляра, он чувствует себя нормально, поэтому отказался от обращения к медикам после ДТП.

Игорь Скляр — актёр театра и кино, певец, музыкант. В его фильмографии более 90 работ, в том числе «Год собаки», «Мы из джаза», «Дети понедельника», «Дважды рождённый» и «Берегите женщин». Он играл в постановках Театра-фестиваля «Балтийский дом», «Современника» и Малого драматического театра.

Ранее сообщалось, что на BMW 21-летней Маргариты Рафальской, который врезался в автомобиль звезды фильма «Зимняя вишня» Елены Сафоновой, числятся 70 неоплаченных штрафов, в основном за превышение скорости. После аварии Рафальская была доставлена в больницу с переломом руки. Сафонова получила переломы рёбер и надколенника, ей также потребовалась госпитализация. ДТП произошло 10 ноября на проспекте Мира в Москве.