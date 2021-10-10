В Сети опубликовали видео с места гибели женщины в Москве

Полное видео конфликта в Москве, в результате которого на площади Киевского вокзала под колёсами электробуса погибла женщина, появилось в Сети. Инцидент произошёл вечером 10 октября, кадры разместил сайт vesti.ru.

Женщина, судя по кадрам, ждала мужчину, который появился на остановке вместе с товарищем. По неизвестной причине женщина набросилась на него, била руками и ногами. Когда мужчина в ответ пнул и оттолкнул её, она упала на проезжую часть и оказалась под транспортом, подъезжавшим к остановке.

Мужчина в последний момент заметил электробус и кинулся на помощь, но не успел. Пострадавшая умерла от полученных травм.

Ранее стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело после гибели женщины, упавшей под колёса автобуса, сообщили в прокуратуре столицы. Подозреваемый задержан.