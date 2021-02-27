В Саратовской области двое детей погибли, провалившись под лёд

https://static.news.ru/photo/c368e4f4-79bb-11eb-bf11-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В городе Вольске двое братьев 6 и 11 лет утонули, провалившись под лёд во время прогулки по берегу Волги. Областное управление СКР начало доследственную проверку.

Инцидент произошёл 28 февраля. Пятеро детей гуляли в районе Набережной имени Злобина. Сначала под лёд провалился шестилетний мальчик, а затем и пытавшийся ему помочь старший брат.

Следователем СК проводится осмотр места происшествия. Сотрудники областной службы спасения обследуют водоём в поисках тел детей, — сообщается на сайте ведомства.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее NEWS.ru писал, что в Пензе под лёд на реке провалились пятилетний мальчик и семилетняя девочка. Мальчик утонул, а девочку спас сосед. Похожий инцидент произошёл на Камчатке. Там в реке Тылда утонули два мальчика шести и семи лет.