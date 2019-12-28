В городе Балашове Саратовской области два человека погибли от отравления бытовым газом.
Об этом сообщили в главке МЧС по региону. По его данным, трагедия произошла в одном из гаражей.
Сотрудниками полиции в гараже обнаружены тела двух погибших. Предположительно, отравление бытовым газом, — передаёт
РИА Новостисообщение ведомства.
В МЧС добавили, что в данный момент причина смерти ещё уточняется.
Ранее NEWS.ru писал о том, что 10 человек обратились за медицинской помощью после посещения кафе в городе Березники Пермского края. У них диагностировано отравление газом.
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