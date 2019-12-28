https://static.news.ru/photo/acfffcac-297b-11ea-a1aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Балашове Саратовской области два человека погибли от отравления бытовым газом.

Об этом сообщили в главке МЧС по региону. По его данным, трагедия произошла в одном из гаражей.

Сотрудниками полиции в гараже обнаружены тела двух погибших. Предположительно, отравление бытовым газом, — передаёт РИА Новости сообщение ведомства.

В МЧС добавили, что в данный момент причина смерти ещё уточняется.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 10 человек обратились за медицинской помощью после посещения кафе в городе Березники Пермского края. У них диагностировано отравление газом.