В РПЦ приступили к изучению инцидента со стрельбой в московском храме

В РПЦ подтвердили информацию об инциденте со стрельбой, произошедшем в храме в честь святителя Луки Крымского в Москве. Об этом РИА Новости сообщил глава информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков. По его словам, в викариатстве идёт разбирательство.

Инцидент действительно имел место, были совершены агрессивные действия по отношению к священнику со стороны лица, личность которого устанавливается. В викариатстве идёт разбирательство, необходимые подробности сможем сообщить по его результатам, — сказал Волков.

Ранее СМИ сообщили о том, что в храме на улице Генерала Белобородова неизвестный затеял драку со священником, в результате которой последний вынужден был открыть предупредительную стрельбу из сигнального пистолета. Нападавший скрылся.

В самом храме от комментариев отказались.

Полиция сообщила о том, что проводит проверку конфликта. Правоохранители сообщили, что к ним поступило сообщение о подозрительном мужчине, находившемся на улице Генерала Белобородова, по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения. Он вёл себя вызывающе и приставал к гражданам.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в ходе конфликта один из граждан с целью пресечения хулиганских действий дебошира произвёл выстрел из сигнального пистолета в воздух, после чего тот скрылся, — цитирует сообщение полиции РИА Новости.

Также правоохранители уточнили, что пострадавших в результате происшествия нет.