В Ростове-на-Дону подростки столкнули с лестницы колокол

https://static.news.ru/photo/8674f72e-0ae7-11eb-83fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: rostovnadonu/vk.com

Подростки из Ростова-на-Дону из хулиганских побуждений столкнули с лестницы огромный колокол.

Так, некоторое время назад сильный ветер сорвал колокол со стелы, расположенной на Театральной площади. Группа подростков заметила колокол и решила его повредить. Соответствующую информацию представил портал rostovgazeta.ru.

Как уточняется, инцидент вызвал волну негодования у местных жителей — многие из них призвали найти и наказать хулиганов.

Ранее NEWS.ru писал, что на юге Москвы рядом с одним из домов по улице Чертановской прохожие заметили подростка, истекающего кровью. На место инцидента была вызвана скорая помощь.

По словам 15-летнего школьника, на него напали двое взрослых мужчин и жестоко избили. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.