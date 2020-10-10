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В Ростове-на-Дону подростки столкнули с лестницы колокол

13:53, 10 октября 2020
Фото: rostovnadonu/vk.com

Подростки из Ростова-на-Дону из хулиганских побуждений столкнули с лестницы огромный колокол.

Так, некоторое время назад сильный ветер сорвал колокол со стелы, расположенной на Театральной площади. Группа подростков заметила колокол и решила его повредить. Соответствующую информацию представил портал rostovgazeta.ru.

Как уточняется, инцидент вызвал волну негодования у местных жителей — многие из них призвали найти и наказать хулиганов.

Ранее NEWS.ru писал, что на юге Москвы рядом с одним из домов по улице Чертановской прохожие заметили подростка, истекающего кровью. На место инцидента была вызвана скорая помощь.

По словам 15-летнего школьника, на него напали двое взрослых мужчин и жестоко избили. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

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