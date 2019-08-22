https://static.news.ru/photo/4f182c12-c4d2-11e9-a4ea-fa163e074e61_660.jpg Юлия Макурина (слева) Фото: ombudsmanbiz.ru

Юлия Макурина — первая из женщин, включенных в так называемый «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, — вернулась в Россию из Украины. С 2007 года она числилась в федеральном розыске.

Мы вместе с коллегами из Следственного комитета встретили Юлию, её мужа и двух детей на границе в Брянской области. Около двух часов заняли процедуры, всё прошло слаженно. Сегодня Макурина отдохнёт, а завтра вместе с адвокатом явится к следователю и приступит к защите своих прав, - пояснил общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей Дмитрий Григориади.

По версии следствия, в 2004 году Юлия Макурина и её соучастники путём обмана и злоупотребления доверием завладела контрольным пакетом акций ОАО «НИИЭМИ». Это один из постсоветских научно-исследовательских институтов со своим комплексом зданий неподалеку от Третьего транспортного кольца Москвы. Все фигуранты обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере. В 2008 году суд вынес по делу обвинительный приговор. Пятеро фигурантов получили в качестве наказания лишение свободы сроком на 7 – 8 лет. Самой Макуриной обвинение было предъявлено в феврале 2007 года, но ещё до этого она выехала на Украину.

Защита женщины настаивает на том, что стороной конфликта она никогда не являлась, а акции «НИИЭМИ» приобрела исключительно с целью дальнейшей перепродажи.

«Список Титова» был составлен в феврале 2018 года после того, как уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов встретился в Лондоне с уехавшими из России бизнесменами, против которых возбуждены уголовные дела. В список вошли 40 имён.

Ранее News.ru писал о предприниматель из Санкт-Петербурга Романе Стародубце, который также вернулся в Россию. Гендиректор компаний «Биоресурс» и «Гранит-ПМГ» также был в списке 40 коммерсантов. Уголовное дело в отношении петербуржца, по заявлению Титова, возбудили после его «неосторожного поручительства и залога земельных участков по договору о предоставлении кредитной линии» компании «Экотекс».