В России за сутки умерли от COVID-19 182 человека

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России скончались 182 человека. Обще число погибших в стране достигло 5037, сообщает федеральный оперативный штаб.
Также за прошедший день выявлено 8863 новых случая инфицирования. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились более 423 740 человек. Вылечились 186 985 заболевших.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Она также отметила, что в стране не реализовался ни один из прогнозируемых «страшных» сценариев развития пандемии, писал NEWS.ru.
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