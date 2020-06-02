В России за сутки умерли от COVID-19 182 человека

https://static.news.ru/photo/1b2f18b6-a4a6-11ea-b7c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России скончались 182 человека. Обще число погибших в стране достигло 5037, сообщает федеральный оперативный штаб.

Также за прошедший день выявлено 8863 новых случая инфицирования. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились более 423 740 человек. Вылечились 186 985 заболевших.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Она также отметила, что в стране не реализовался ни один из прогнозируемых «страшных» сценариев развития пандемии, писал NEWS.ru.