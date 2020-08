В результате жёсткой посадки самолёта в Индии погибли пять человек

По предварительным данным, самолёт прилетел из Дубая. После приземления он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. В результате кабина пилотов и передняя часть самолёта оказались полностью разрушены. На борту судна находилось от 170 до 194 человек.

В результате авиакатастрофы в больницы попали более 30 человек. Сначала сообщалось о двух погибших. Новые данные о жертвах приводит Reuters со ссылкой на власти штата Керала. Местные журналисты сообщают, что среди пяти погибших — капитан судна Дипак Сате.

Terrible news coming in that Captain Deepak Vasant Sathe, pilot of the #AirIndia flight, has died in today’s accident at Kozhikode. Am hearing he’s ex-IAF. Deepest condolences to his family. pic.twitter.com/OLHHWlGTD3