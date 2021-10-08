В результате крушения самолёта в Татарстане погибли 16 человек

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В Татарстане перестал выходить на связь пассажирский самолёт. На его борту, по предварительным данным, находятся 22 человека. Среди них — 20 парашютистов и два члена экипажа. По данным источника РЕН ТВ, самолёт упал в Мензелинском районе республики.

Let L-410 Turbolet принадлежит местному аэроклубу. Он был разработан в 60-х годах в Чехословакии. Воздушное судно данного типа предназначено для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках и на аэродромах...