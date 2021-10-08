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В результате крушения самолёта в Татарстане погибли 16 человек

09:56, 10 октября 2021
В результате крушения самолёта в Татарстане погибли 16 человек Фото: menzelinskfm997/instagram.com
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В результате падения самолёта Let L-410 Turbolet в Мензелинском районе Татарстана погибли 16 человек и ещё семеро пострадали. На борту находились парашютисты местного аэроклуба и члены экипажа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

К месту авиакатастрофы направились подразделения пожарно-спасательного гарнизона. В МЧС республики факт крушения самолёта подтвердили.

Семерых выживших спасатели извлекли из-под обломков самолёта. Их госпитализируют, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам очевидцев, перед падением самолёт летел низко над деревьями. При этом его носовая часть была задрана вверх, а хвостовая — опущена. Воздушное судно стало разворачиваться над болотами, при этом оно продолжало терять высоту и в итоге рухнуло на землю, сообщает Telegram-канал SHOT.

Самолёт принадлежит местному аэроклубу. Согласно карточке борта RF-94591, воздушное судно эксплуатировалось с 1987 года. 

Ранее стало известно, что он перестал выходить на связь.

Let L-410 был разработан в 60-х годах в Чехословакии. Воздушное судно данного типа предназначено для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках и на аэродромах с короткими полосами.

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