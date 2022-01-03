Два человека погибли в ДТП в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии столкнулись два автомобиля ВАЗ в Урванском районе вблизи села Зарагиж. Два человека погибли, четверо получили травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

По предварительной информации, два человека погибли, в лечебное учреждение доставлены четыре участника автомобильной аварии. Авария произошла в понедельник, 3 января, в 17:30 мск на 17-м км автодороги Старый Черек — Сукан-Суу в Урванском районе вблизи села Зарагиж. Столкнулись автомашины ВАЗ-2112 и ВАЗ-21099, — сообщает ТАСС.

3 января в Витебской области Белоруссии туристический автобус Scania, в котором были российские граждане, врезался в легковой автомобиль Renault. В результате ДТП автобус опрокинулся, а 31-летний водитель Renault погиб на месте. В Минздраве Белоруссии сообщили о тяжёлом состоянии шести пострадавших по итогам предварительного осмотра, 18 получили травмы средней тяжести, остальные — лёгкой степени.

Также 3 января сообщалось о крупной автоаварии на федеральной трассе в Гатчинском районе Ленобласти, где погибли два человека. Ещё трое пострадали. Столкнулись Renault, Hyundai и Chery. ДТП произошло на 83-м километре Киевского шоссе. В результате столкновения одна машина загорелась, а другую зажало между двумя авто.