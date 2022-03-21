В прокуратуре назвали причину эвакуации рабочих из шахты «Листвяжная»

Горняков эвакуировали из шахты «Листвяжная» в Кузбассе из-за превышения концентрации углекислого газа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области. Ведомство организовало проверку по факту случившегося, на место выехал межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

На одном из участков горной выработки в ходе плановых ремонтно-восстановительных работ при реверсивном переключении главного вентилятора проветривания шахты было зафиксировано превышение углекислого газа, — говорится в сообщении.

Эвакуация горняков из шахты «Листвяжная» началась утром 21 марта. Около 10 человек почувствовали себя плохо на шахте, и их вывели на поверхность. Находившихся в то время под землёй 134 горнорабочих также решили эвакуировать.

В Ростехнадзоре заявили, что в шахте произошло загазирование. При этом, по предварительным данным, уровень метана в «Листвяжной» в норме, датчики не зафиксировали превышения его концентрации.

В конце ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» взорвался метан. В момент происшествия под землёй находились 285 горняков. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы нового взрыва, но выбраться успели не все — пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.