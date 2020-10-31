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Происшествия

В Приморье произошёл массовый выброс рыбы

12:37, 01 ноября 2020

Масштабный выброс рыбы зафиксировали в Шкотовском районе Приморья. Об этом сообщили региональные власти.

Рыба выбросилась на берег в селе Подъяпольское. Туда сразу же приехал глава министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Игорь Степаненко, сотрудники Росприроднадзора, Росрыболовства.

Специалисты подтвердили, что мелкая рыба обнаружена на прибрежной полосе длиной 100-150 метров.

Как пояснил заместитель директора ФГНБУ ВНИРО, руководитель тихоокеанского филиала (ТИНРО) Алексей Баталюк, причиной выброса рыбы стало не антропогенное воздействие или загрязнение окружающей среды, а шторм и нагонные ветра.

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