В Португалии попал в аварию высокоскоростной поёзд

Один человек погиб и 50 получили травмы при крушении высокоскоростного поезда неподалеку от посёлка Сори в округе Коимбра в Португалии.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное телевидение. Всего в поезде было 282 пассажира. По некоторым данным, причиной аварии стало столкновение. Машинист до сих пор заблокирован в кабине. В районе происшествия остановлено железнодорожное движение.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии с поездом в России. Пожарная машина врезалась в грузовой состав в Алтайском крае. В результате аварии погибли два сотрудника МЧС. Водитель скончался на месте происшествия, ещё один сотрудник МЧС умер в реанимации.