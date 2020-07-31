В Португалии попал в аварию высокоскоростной поёзд

https://static.news.ru/photo/a3cee7ca-d348-11ea-a27d-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Один человек погиб и 50 получили травмы при крушении высокоскоростного поезда неподалеку от посёлка Сори в округе Коимбра в Португалии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное телевидение. Всего в поезде было 282 пассажира. По некоторым данным, причиной аварии стало столкновение. Машинист до сих пор заблокирован в кабине. В районе происшествия остановлено железнодорожное движение.

Portugal : On signale un accident de train Ã grande vitesse au Portugal qui aurait fait 1 mort et 50 blessÃ©es pic.twitter.com/YIvPXpyhTM — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) July 31, 2020

Ранее NEWS.ru писал о происшествии с поездом в России. Пожарная машина врезалась в грузовой состав в Алтайском крае. В результате аварии погибли два сотрудника МЧС. Водитель скончался на месте происшествия, ещё один сотрудник МЧС умер в реанимации.