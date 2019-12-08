https://static.news.ru/photo/03c77980-199a-11ea-bce7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Четыре человека стали жертвами аварии с участием микроавтобуса в Оренбургской области.

По данным пресс-службы областного УМВД, столкнулись небольшой грузовик и микроавтобус, которые в итоге загорелись. В полиции добавили, что у минивэна государственные регистрационные номера Киргизии.

В ГУ МЧС по региону, в свою очередь, уточнили, что в результате происшествия также пострадали четыре человека. Им потребовалась госпитализация, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что инцидент произошёл на трассе Оренбург — Акбулак в районе села Угольное. Там столкнулись минивэн и грузовая «Газель».