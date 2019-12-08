Четыре человека стали жертвами аварии с участием микроавтобуса в Оренбургской области.
По данным пресс-службы областного УМВД, столкнулись небольшой грузовик и микроавтобус, которые в итоге загорелись. В полиции добавили, что у минивэна государственные регистрационные номера Киргизии.
В ГУ МЧС по региону, в свою очередь, уточнили, что в результате происшествия также пострадали четыре человека. Им потребовалась госпитализация,
Ранее NEWS.ru писал, что инцидент произошёл на трассе Оренбург — Акбулак в районе села Угольное. Там столкнулись минивэн и грузовая «Газель».
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