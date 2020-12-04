В погранслужбе Украины ответили на сообщения о стрельбе на границе с РФ

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Пограничные наряды не зафиксировали никаких выстрелов рядом с российской границей. Об этом заявили в Госпогранслужбе Украины.

В настоящее время проводится проверка участка местности, где могло произойти нарушение границы. Кроме того, украинская сторона инициировала встречу с представителями России с целью выяснения обстоятельств возможной перестрелки, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что трое неизвестных вооружённых человека пытались прорваться в Россию с территории Украины в ночь на 4 декабря. Инцидент произошёл на участке Погрануправления ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям.

Нарушители открыли стрельбу, когда российские пограничники попытались их задержать. В результате перестрелки один злоумышленник был убит, остальные вернулись на украинскую территорию.