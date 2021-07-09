В Подмосковье задержан готовивший теракт боевик ИГИЛ

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали боевика ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация), который собирался устроить теракт. Об этом сообщает ГСУ СК РФ.

Уточняется, что в ходе обысков у мужчины были обнаружены и изъяты заготовка для самодельной бомбы и другие взрывчатые вещества.

СК РФ также опубликовал видео задержания исламиста. На нём видно, что правоохранители заходят в жилой комплекс из грузовых ящиков и задерживают некоего молодого человека. Кроме того, в ролик вошли кадры допроса задержанного.

Возбуждено уголовное дело по статье за участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Как стало известно, 21-летний молодой человек по собственному желанию вступил в ряды ИГИЛ и начал подготовку к теракту в одном из подмосковных регионов.

О данной противоправной деятельности мужчины стало известно оперативным сотрудникам, после чего он был задержан. В помещениях по его месту жительства и работы были проведены обыски, — говорится в сообщении.

Мужчина отправлен под арест.

Ранее российские силовики ликвидировали четыре ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ). Задержаны 15 человек.