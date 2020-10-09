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В Подмосковье в ДТП с автобусом погибли два пассажира такси

15:14, 09 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Московской области начала проверку по факту столкновения такси и рейсового автобуса, в результате которого погибли два человека и один получил ранения.

Прокуратура Московской области поручила Одинцовской городской прокуратуре провести проверку в связи с ДТП с участием легкового автомобиля такси и рейсового автобуса,цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Авария случилась 9 октября. Погибли два пассажира такси, третий был госпитализирован.

Ранее в Дагестане произошло крупное ДТП с участием школьного микроавтобуса. Недалеко от посёлка Рыбалко вблизи города Кизляр столкнулись два КамАЗа, две фуры, автомобиль «Лада-Веста» и школьный микроавтобус «Газель». Погибли четыре человека, ещё десять получили травмы, писал NEWS.ru.

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