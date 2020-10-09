В Подмосковье в ДТП с автобусом погибли два пассажира такси

https://static.news.ru/photo/543f7a9e-0a2a-11eb-b1c9-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прокуратура Московской области начала проверку по факту столкновения такси и рейсового автобуса, в результате которого погибли два человека и один получил ранения.
Прокуратура Московской области поручила Одинцовской городской прокуратуре провести проверку в связи с ДТП с участием легкового автомобиля такси и рейсового автобуса, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.
Авария случилась 9 октября. Погибли два пассажира такси, третий был госпитализирован.
Ранее в Дагестане произошло крупное ДТП с участием школьного микроавтобуса. Недалеко от посёлка Рыбалко вблизи города Кизляр столкнулись два КамАЗа, две фуры, автомобиль «Лада-Веста» и школьный микроавтобус «Газель». Погибли четыре человека, ещё десять получили травмы, писал NEWS.ru.