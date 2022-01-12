В Подмосковье похитили депутата

Депутата подмосковного Волоколамска Юрия Бабича похитили неизвестные, сообщила РИА Новости супруга народного избранника Екатерина. По её словам, мужчину вытащили из машины и увезли, в деле могут быть замешаны сотрудники ГАИ.

Мы выехали из дома в 10:30 и остановились на светофоре. Сзади нас была машина ГАИ. Они поехали за нами, обогнали по встречной и попросили прижаться к обочине. К нам подошёл замначальника нашего ГАИ Александр Скворцов, забрал на проверку мои документы, якобы по причине того, что мы не пропустили пешехода. Я была за рулём, — пояснила Екатерина.

Она добавила, что сразу после этого подъехала белая «Лада Веста», из которой вышли четверо мужчин.

Попросили мужа пойти пообщаться и сказали, что они из уголовного розыска. Муж не согласился, и они вытолкали его из машины. Они дали ему какую-то бумажку и увезли в неизвестном направлении, — уточнила Екатерина.

В связи со случившимся подано заявление в правоохранительные органы. В то же время полиция Волоколамска отрицает свою причастность к задержанию, в дежурной части также нет Юрия Бабича, сообщили агентству.

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