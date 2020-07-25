В Подмосковье найден мёртвым пропавший спортивный журналист Иваницкий

https://static.news.ru/photo/138ea11e-ce52-11ea-866d-fa163e074e61_660.jpg Александр Иваницкий Фото: Сергей Соловьев/РИА Новости

Пропавший борец и спортивный журналист Александр Иваницкий найден мёртвым в окрестностях Рузы в Московской области.

К сожалению, Иваницкий погиб. Его тело обнаружено, — сказали ТАСС в поисковом волонтёрском отряде «Лиза Алерт», который также занимался поисками пропавшего.

82-летний спортсмен ушёл за грибами в среду, 22 июля, и не вернулся. В МЧС региона сообщили, что у реки Вейны обнаружили его вещи и телефон. К поискам мужчины подключали водолазов.

Иваницкий обладает титулом олимпийского чемпиона по вольной борьбе. Победу он одержал на соревнованиях в Токио в 1964-м. Также он побеждал на четырёх чемпионатах мира.

После окончания спортивной карьеры Иваницкий возглавлял спортивную редакцию телеканала РТР.

Ранее NEWS.ru писал, что тело туриста, пропавшего 6 июля на вулкане Ключевской на Камчатке, обнаружено спасателями спустя 17 дней.