В Подмосковье пенсионер расстрелял легкомоторный самолёт

В деревне Шевелино в Московской области мужчина по непонятным причинам начал стрелять по легкомоторному самолёту, из-за чего воздушному судну пришлось совершить жёсткую посадку. Об этом сообщила начальник пресс-службы местного ГУ МВД Татьяна Петрова.
По данным правоохранителей, инцидент произошёл вечером в понедельник. Как рассказал пилот Piper PA-28 Cherokee, четырёхместного спортивно-тренировочного воздушного судна, пролетая на высоте 100 м, он увидел человека, стрелявшего в сторону самолёта, после этого раздался хлопок в районе фюзеляжа.
Полиция уже начала выяснять все обстоятельства случившегося. Стрелком, по предварительной информации, оказался 57-летний пенсионер. Зачем он это сделал, пока неизвестно. Пострадавших в результате ЧП нет, но у самолёта повреждена обшивка двери.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по городскому округу Солнечногорск задержан житель города Москвы 1962 года рождения, подозреваемый в хулиганстве, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Теперь на пенсионера заведено уголовное дело.
Как писал NEWS.ru, ранее в Назрани неизвестный расстрелял 49-летнего местного предпринимателя Ахмеда Баркинхоева.
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