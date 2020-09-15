В Подмосковье пенсионер расстрелял легкомоторный самолёт

https://static.news.ru/photo/e35c7954-f763-11ea-9786-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahunt/wikipedia.org

В деревне Шевелино в Московской области мужчина по непонятным причинам начал стрелять по легкомоторному самолёту, из-за чего воздушному судну пришлось совершить жёсткую посадку. Об этом сообщила начальник пресс-службы местного ГУ МВД Татьяна Петрова.

По данным правоохранителей, инцидент произошёл вечером в понедельник. Как рассказал пилот Piper PA-28 Cherokee, четырёхместного спортивно-тренировочного воздушного судна, пролетая на высоте 100 м, он увидел человека, стрелявшего в сторону самолёта, после этого раздался хлопок в районе фюзеляжа.

Полиция уже начала выяснять все обстоятельства случившегося. Стрелком, по предварительной информации, оказался 57-летний пенсионер. Зачем он это сделал, пока неизвестно. Пострадавших в результате ЧП нет, но у самолёта повреждена обшивка двери.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по городскому округу Солнечногорск задержан житель города Москвы 1962 года рождения, подозреваемый в хулиганстве, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Теперь на пенсионера заведено уголовное дело.

Как писал NEWS.ru, ранее в Назрани неизвестный расстрелял 49-летнего местного предпринимателя Ахмеда Баркинхоева.

