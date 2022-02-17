В подъезде Петербурга двое мужчин устроили поножовщину из-за девушки

Двое мужчин, злоупотребив алкоголем, устроили драку на ножах в одном из подъездов Санкт-Петербурга. Участники поножовщины поссорились из-за девушки и залили кровью весь подъезд, чем сильно напугали жильцов, пишет «360». Девушка, ставшая причиной дуэли, заявила, что её и её нового ухажёра обещал зарезать бывший молодой человек.

По данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов были вынуждены силой пробиваться в квартиру: хозяйка забаррикадировала дверь холодильником и находилась в состоянии сильного испуга. Соседи пострадавшей уверяют, что девушка постоянно собирает компании из бывших и нынешних ухажёров, что нередко заканчивается скандалами или громкими вечеринками.

Тоже кричали, поножовщина была. Полиция забирала её очередного хахаля. В последний раз там человек пять собралось: две девушки и трое мужчин, среди которых был один молодой человек хозяйки, а другой — её бывший. И началось, — рассказали очевидцы.

Ранее в городе Канске Красноярского края были найдены четыре трупа. По версии следствия, мужчина убил членов семьи — 35-летнюю супругу, с которой они находились в процессе развода, их 11-летнего сына и семилетнюю дочь, а затем покончил жизнь самоубийством. Тела всех четырёх членов семьи обнаружила мать погибшей женщины. Позже в Сети появилось видео, как мужчина покупает нож. Следователи полагают, что мужчина заранее спланировал расправу над семьёй.