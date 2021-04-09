В Петербурге загорелся учебный корпус Военно-космической академии

https://static.news.ru/photo/78889026-992b-11eb-987d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание учебного корпуса Военно-космической академии в Санкт-Петербурге имени А. Ф. Можайского загорелось. Площадь пожара составляет 60 кв. метров. Людей эвакуируют, рассказали журналистам источники в экстренных службах.

По словам собеседника, ЧП началось на пятом этаже строения, пострадавших нет, на улицу вывели около 300 граждан, пишет ТАСС.

На улице Красного Курсанта происходит пожар в пятиэтажном здании учебного корпуса Военно-космической академии, — говорится в сообщении РИА Новости со ссылкой на спасателей.

Обстоятельства произошедшего выясняются специалистами.

За день до этого, 8 апреля, в Охотском море загорелся рыболовный траулер «Ахтиар». Экипажу удалось локализовать пожар своими силами. Инцидент произошёл, когда судно находилось примерно в 200 километрах от Магадана. Загорелись полторы сотни коробов гофротары, сложенные в трюмах. На борту траулера находятся 84 человека.

Как писал NEWS.ru, аналогичный случай произошёл в Охотском море в январе. Тогда пожар произошёл на рыболовном судне Enigma Astralis. Никто из 47 членов экипажа не пострадал, все рыбаки были эвакуированы и доставлены на плавзавод. В ходе проверки прокуратура установила, что экипаж не мог своими силами справиться с огнём, поскольку не запускались пожарные насосы.