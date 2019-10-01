https://static.news.ru/photo/61accf34-e441-11e9-a99c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Санкт-Петербурге задержали пятерых организаторов нелегального банковского холдинга по статье о незаконной банковской деятельности.

В настоящее время подозреваемые находятся под домашним арестом, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По версии следствия, они зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, которые совершали незаконные денежные операции под видом оказания консалтинговых, бухгалтерских и юридических услуг.

Преступная группа функционировала с 2017 года. В подконтрольных организациях работали 60 человек.

В совокупности нелегальный оборот холдинга мог за год достигать одного миллиарда рублей. Доход самих «банкиров» оценивается в 50 млн рублей.

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