В Петербурге неизвестный с гранатой ограбил банк

https://static.news.ru/photo/24789bfc-8170-11eb-8d9b-96000091f725_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения неизвестного мужчины на отделение банка. Злоумышленник похитил 2,6 млн рублей.

Инцидент произошёл 9 марта в Красногвардейском районе. Мужчина зашёл в отделение кредитной организации, расположенное на Индустриальном проспекте и, угрожая кассиру предметом, похожим на гранату, потребовал выдать ему деньги.

После передачи ему денежных средств злоумышленник с места преступления скрылся. В настоящее время ведётся его розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как писал NEWS.ru, в начале января 2021 года аналогичное преступление было совершено в Адмиралтейском районе Петербурга. По данным региональных СМИ, злоумышленник был вооружён пистолетом. Его добычей стали около $8 тыс. и полмиллиона рублей.

В Москве в декабре 2020 года мужчина с пистолетом попытался ограбить банк на Зацепском Валу. Он потребовал деньги и сделал несколько выстрелов, но в итоге ушёл ни с чем. В результате инцидента никто не пострадал.