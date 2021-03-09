В Петербурге неизвестный с гранатой ограбил банк

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения неизвестного мужчины на отделение банка. Злоумышленник похитил 2,6 млн рублей.
Инцидент произошёл 9 марта в Красногвардейском районе. Мужчина зашёл в отделение кредитной организации, расположенное на Индустриальном проспекте и, угрожая кассиру предметом, похожим на гранату, потребовал выдать ему деньги.
После передачи ему денежных средств злоумышленник с места преступления скрылся. В настоящее время ведётся его розыск,
Как писал NEWS.ru, в начале января 2021 года аналогичное преступление было совершено в Адмиралтейском районе Петербурга. По данным региональных СМИ, злоумышленник был вооружён пистолетом. Его добычей стали около $8 тыс. и полмиллиона рублей.
В Москве в декабре 2020 года мужчина с пистолетом попытался ограбить банк на Зацепском Валу. Он потребовал деньги и сделал несколько выстрелов, но в итоге ушёл ни с чем. В результате инцидента никто не пострадал.