Неизвестный ограбил банк в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/33f5b710-4e8d-11eb-bf4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

На территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в понедельник, 4 января, неизвестный мужчина ограбил банк. В настоящее время преступника разыскивает полиция. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение об ограблении поступило в полицию приблизительно в полдень. В заявлении говорится, что в банк, находящийся в Адмиралтейском районе, вошёл неизвестный. Мужчина украл деньги из помещения кредитной организации и скрылся. В ходе налёта никто не пострадал.

Сумма похищенного уточняется. По факту произошедшего организована проверка. Сейчас приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленника, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ряд региональных СМИ обнародовал сведения, согласно которым мужчина, угрожая сотрудникам пистолетом, похитил из банка примерно восемь тысяч долларов и 500 тысяч рублей.

Как ранее передавал NEWS.ru, 22 декабря в Москве на Зацепском Валу мужчина попытался ограбить банк. Он выстрелил и ушёл, ничего не взяв.

Как сообщает ГУ МВД по столице, сообщение о разбое поступило около 18:00. По предварительным данным, неизвестный мужчина зашёл в помещение и потребовал передать ему деньги, угрожая «предметом, похожим на пистолет».