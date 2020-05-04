В Петербурге локализовали пожар на заводе турбинных лопаток

https://static.news.ru/photo/6f2aaf4e-8df8-11ea-bdab-fa163e074e61_660.jpgФото: МЧС Санкт-Петербург
Спасателям удалось взять под контроль возгорание в одном из цехов завода на улице Седова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского ГУМЧС.
Пожар локализован в 12:25, — цитирует сообщение РИА Новости.
Возгорание произошло в металло-прокаточном цехе ОАО «Завод турбинных лопаток» на улице Седова. Загорелась технологическая установка на площади около 40 квадратных метров. Пожар получил повышенный номер сложности 1-бис.
Очаг тушили 29 человек, 8 единиц техники. От МЧС поступило 6 единиц техники и 24 специалиста.
Как писал NEWS.ru, более 700 лесных пожаров потушили в России за неделю.