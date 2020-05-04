Происшествия

В Петербурге локализовали пожар на заводе турбинных лопаток

14:06, 04 мая 2020
Фото: МЧС Санкт-Петербург

Спасателям удалось взять под контроль возгорание в одном из цехов завода на улице Седова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского ГУМЧС.

Пожар локализован в 12:25, — цитирует сообщение РИА Новости.

Возгорание произошло в металло-прокаточном цехе ОАО «Завод турбинных лопаток» на улице Седова. Загорелась технологическая установка на площади около 40 квадратных метров. Пожар получил повышенный номер сложности 1-бис.

Очаг тушили 29 человек, 8 единиц техники. От МЧС поступило 6 единиц техники и 24 специалиста.

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