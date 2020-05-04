В Петербурге локализовали пожар на заводе турбинных лопаток

Фото: МЧС Санкт-Петербург

Лодка, в которой были двое взрослых и двое маленьких детей, перевернулась на реке Чепца в Кировской области. Экстренные службы обнаружили на месте происшествия тела одного из детей и женщины.

По данным СУ СК РФ по региону, 3 мая в следственные органы поступило сообщение об инциденте на реке Чепца в 5 км от посёлка Фаленки. Тела двоих погибших обнаружили в...