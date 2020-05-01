В Пермском крае вандалы подожгли венки у монумента воинам-железнодорожникам

https://static.news.ru/photo/32caa26e-8ba7-11ea-9b9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Кунгуре неизвестные подожгли венки у памятника воинам-железнодорожникам в городе Кунгуре Пермского края. Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей ГУ МВД по региону.

Пришла информация о том, что ночью неизвестные подожгли венки у памятника воинам-железнодорожникам. По данному факту материал зарегистрирован, — сообщили ТАСС в ведомстве.

Собеседник агентства добавил, что правоохранители проводят комплекс мероприятий, который направлен на установление всех обстоятельств произошедшего.

В полиции также отметили, что монумент не пострадал, однако на снимках опубликованных в местных СМИ на нём видны следы огня.

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