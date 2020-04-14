Посольство РФ выяснит роль американской компании в сносе памятника Коневу

https://static.news.ru/photo/3c15d37e-7ee2-11ea-b49e-fa163e074e61_660.jpg Фото: CTK Photo/Ondrej Deml/Global Look Press

Посольство России в США занимается выяснением роли местной компании в сносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Речь идёт о фирме Squire Patton Boggs, которая, как заявили противники демонтажа монумента, подготовила доклад с обоснованием этого решения.

Данной информацией с журналистами поделился российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам дипломата, центральный офис компании в данный момент ещё не ответил на официальный запрос дипмиссии РФ.

По всей видимости, им есть что скрывать. Надеемся, истина и степень соучастия данной компании в вандализме будет установлена, — цитирует ТАСС Анатолия Антонова.

Посол подчеркнул, что американские СМИ оказались не заинтересованы в освещении ситуации с памятником Коневу. Также, отметил Антонов, журналистов в Штатах не интересуют факты открытия монументов фашистским пособникам на территории страны.

Власти Чехии демонтировали скульптуру военачальника 3 апреля — через полвека после установки. Монумент открыли в 1980 году на площади Интербригады в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года. Следственный комитет России возбудил по факту демонтажа памятника уголовное дело.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Чехии Милош Земан прокомментировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. По его словам, те, кто распорядился демонтировать монумент, совершили «глупый» и «смешной» акт, однако реакция России на это выглядит неадекватной.