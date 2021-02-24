В Оренбуржье более 100 человек оказались заблокированы в снежном плену

В Оренбургской области на границе с Казахстаном оказались заблокированы около 40 автомобилей, в которых находились более 100 человек. Люди провели в снежном плену почти 20 часов. Высота снежных сугробов на дороге превысила два человеческих роста.
Как
Люди в панике и истерике, звонили, прощались с родными, МЧС не может к ним пробиться, даёт противоречивые ответы на обращения, — сказала она.
Кадры пурги очевидцы опубликовали в соцсетях.
В результате спасателям всё же удалось освободить заблокированных в снегу людей. Все 112 человек, в том числе 15 детей, были доставлены на снегоходах в ближайшую деревню Бородиновка и временно размещены в здании местной школы.
Похожая ситуация сложилась и в Челябинской области. Там жители также не смогли выбраться с трасс из-за мощного бурана.
Как писал NEWS.ru, в трёх районах области, где на автодорогах образовались заторы, власти ввели режим ЧС. Чрезвычайную ситуацию объявили главы Варненского, Нагайбакского и Карталинского муниципальных районов. В Челябинской области 23 февраля установилась низкая температура воздуха, из-за метели на трассах образовались пробки. Попавшие в них жители региона звонят в экстренные службы.