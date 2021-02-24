В Оренбуржье более 100 человек оказались заблокированы в снежном плену

https://static.news.ru/photo/225a3d94-76b2-11eb-8bb8-96000091f725_660.jpg Фото: 56.mchs.gov.ru

В Оренбургской области на границе с Казахстаном оказались заблокированы около 40 автомобилей, в которых находились более 100 человек. Люди провели в снежном плену почти 20 часов. Высота снежных сугробов на дороге превысила два человеческих роста.

Как рассказала E1.RU директор Межнационального информационного центра Нурзида Бенсгиер, её знакомые отправились в Орск из Екатеринбурга на автомобиле и едва не погибли.

Люди в панике и истерике, звонили, прощались с родными, МЧС не может к ним пробиться, даёт противоречивые ответы на обращения, — сказала она.

Кадры пурги очевидцы опубликовали в соцсетях.

В результате спасателям всё же удалось освободить заблокированных в снегу людей. Все 112 человек, в том числе 15 детей, были доставлены на снегоходах в ближайшую деревню Бородиновка и временно размещены в здании местной школы.

Похожая ситуация сложилась и в Челябинской области. Там жители также не смогли выбраться с трасс из-за мощного бурана.

Как писал NEWS.ru, в трёх районах области, где на автодорогах образовались заторы, власти ввели режим ЧС. Чрезвычайную ситуацию объявили главы Варненского, Нагайбакского и Карталинского муниципальных районов. В Челябинской области 23 февраля установилась низкая температура воздуха, из-за метели на трассах образовались пробки. Попавшие в них жители региона звонят в экстренные службы.