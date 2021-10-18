В Оренбургской области маленькая девочка отравилась суррогатным алкоголем

Семилетняя девочка в оренбургском Гае отравилась суррогатным алкоголем. Она употребила отраву «в компании сверстников». Ей в больнице оказали необходимую помощь и отправили домой. Об этом сообщает СУСК России по Оренбургской области.

Отмечается, что 17 октября 2021 года в 08:00 в приемный покой детской городской больницы города Новотроицка с диагнозом «отравление суррогатным алкоголем» доставлена и госпитализирована 7-летняя жительница Гайского городского округа. Следователи проводят проверку.

Установлено, что малолетняя, будучи в вечернее время на улице в компании сверстников, употребила спиртосодержащую жидкость, — сказали в ведомстве, добавив, что дома ребёнку стало плохо и её отвезли в больницу.

Ранее сообщалось, что на востоке Оренбуржья после употребления суррогатного алкоголя отравились 67 человек, 35 из них умерли. По делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем задержано 14 человек. Восемь из них заключены под стражу.

Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем начали поступать в ночь на 7 октября. Напитки пострадавшие приобретали с рук. На складах в Орске были найдены бочки со спиртосодержащей жидкостью, а из некоторых точек продаж изъяли бутылки с алкоголем, в которых был обнаружен метанол.