В общежитии московского вуза задержали сторонника ИГ

Сторонника «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) задержали в московском общежитии Российского технологического университета МИРЭА, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ. Отмечается, что молодой человек, выходец из Средней Азии, призывал с помощью оружия построить халифат в Ираке и Сирии.
Пресечена деятельность сторонника международной террористической организации «Исламское государство», предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность, — говорится в сообщении.