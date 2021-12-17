В общежитии московского вуза задержали сторонника ИГ

Лифт с пассажиром сорвался в одном из небоскрёбов комплекса «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». В момент инцидента в кабине находился один человек, он отделался ушибами, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Лифт пролетел с 27-го до 14-го этажа, после чего резко затормозил.

Накануне днём в здании по адресу: Пресненская набережная, 12, произошло частичное обрушение лифта. Он сорвался и пролетел с 27-го по 14-й этаж, где резко затормозил. В лифте был пассажир, у...