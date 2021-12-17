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В общежитии московского вуза задержали сторонника ИГ

11:13, 17 декабря 2021
В общежитии московского вуза задержали сторонника ИГ
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Сторонника «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) задержали в московском общежитии Российского технологического университета МИРЭА, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ. Отмечается, что молодой человек, выходец из Средней Азии, призывал с помощью оружия построить халифат в Ираке и Сирии.

Пресечена деятельность сторонника международной террористической организации «Исламское государство», предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность, — говорится в сообщении.

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