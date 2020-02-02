https://static.news.ru/photo/aa3da440-458e-11ea-a2e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организатора вечеринки в обрушившемся здании кафе задержали в Новосибирске. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По подозрению в совершении преступления (ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе, — цитирует её ТАСС.

ЧП произошло ночью 2 февраля. В результате обрушения крыши пострадали пять человек. Под завалами погибла 22-летняя девушка. Следователи в настоящий момент опрашивают свидетелей и осматривают место обрушения.

Ранее очевидец обрушения кровли рассказал подробности случившегося. По его словам, в момент ЧП он находился в гардеробной и уже собирался уйти домой. В какой-то момент раздался треск, и он побежал к выходу. Следовавшие за ним девушки не успели. На их головы рухнула «трухлявая» крыша и глыбы снега, под тяжестью которого она и обвалилась. Мужчина подчеркнул, что тоже мог погибнуть, если б его подвели «рефлексы», писал NEWS.ru.