В Новосибирске ещё одну медсестру уличили в жестоком обращении с детьми

https://static.news.ru/photo/3f69a018-235c-11eb-8fcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В туберкулёзной больнице Новосибирска, где недавно произошёл скандал с участием медицинской сотрудницы, хватавшей за волосы малолетнюю девочку, выявили ещё один случай жестокого обращения с детьми со стороны другой медсестры.

Установлен ещё один факт совершения аналогичных противоправных действий другим сотрудником больницы в отношении малолетнего ребёнка. В отношении указанного медицинского работника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, — приводит Life заявление регионального управления Следственного комитета.

В распоряжение следователей и издания попала видеозапись с участием нарушительницы.

156 статья Уголовного кодекса РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» предполагает наказание вплоть до лишения свободы сроком до трёх лет.

На странице сообщества «Инцидент. Новосибирск» во «ВКонтакте» было опубликовано видео, на кадрах которого видно, как медсестра берёт малолетнюю девочку за волосы и кидает на кровать. По словам автора ролика, женщины, проходившей обследование в данном медучреждении, подобные действия медсестры происходят регулярно, писал NEWS.ru.

Отмечалось, что новосибирские следователи приступили к проверке опубликованных в соцсетях сведений о жестоком обращении с ребёнком. Медсестру, против которой возбуждено уголовное дело, уволили.