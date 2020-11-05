СК проверит данные о медсестре, таскавшей девочку за волосы в Новосибирске

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Новосибирские следователи приступили к проверке опубликованных в соцсетях сведений о жестоком обращении с ребёнком, который находился на лечении в детской туберкулёзной больнице.

По словам старшего помощника руководителя следственного управления областного СК по взаимодействию со СМИ Анастасии Кулешовой, следователи установят все обстоятельства случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила она.

Проверку о нарушении прав ребёнка также начали местные прокуратура, Минздрав и аппарат детского омбудсмена. Как уточнила уполномоченная по правам ребёнка в регионе Надежда Болтенко, свой поступок медсестра объяснила тем, что девочка баловалась.

Ребёнок баловался. Она поднимала её за волосы и бросала в койку — это жестокое обращение, — подчеркнула Болтенко.

По её словам, 6 ноября на место должна выехать комиссия Минздрава.

В пресс-службе регионального Министерства здравоохранения рассказали, что в настоящее время сотрудница отстранена от работы, готовится приказ о её увольнении, передаёт ТАСС.

На странице сообщества «Инцидент. Новосибирск» во «ВКонтакте» было опубликовано видео, на кадрах которого видно, как медсестра берёт малолетнюю девочку за волосы и кидает на кровать. По словам автора ролика, женщины, проходившей обследование в данном межучреждении, подобные действия медсестры происходят регулярно.

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