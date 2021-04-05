В Новосибирске двух школьников избили, заманив на день рождения девочки

https://static.news.ru/photo/b311d582-96a5-11eb-b473-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Толпа подростков избила двух школьников в подъезде многоэтажки в Ленинском районе Новосибирска. Один из пострадавших оказался в больнице.

Как сообщает «КП-Новосибирск», инцидент произошёл 2 апреля, когда одноклассники Семён и Андрей (имена изменены) приехали на день рождения к знакомой.

Андрей с этой девочкой познакомился в социальных сетях. Как я поняла, они общались давно и она пригласила его к себе. Андрей позвал моего сына за компанию, — рассказала изданию мама Семёна.

Она добавила, что сын вернулся домой избитым, с заплывшим глазом и синяками. Женщина повезла его в травмпункт, а отец мальчика позвонил в полицию.

Оказалось, что на одноклассников набросилась толпа подростков, когда они поднимались на этаж, где живёт именинница. Парни их стали избивать, а девочки снимали на видео. Видеозапись теперь изучают в полиции. Четверых нападавших уже установили и задержали, они оказались несовершеннолетними.

Семён находится в больнице, у него диагностированы сотрясение мозга и сильные ушибы. Тяжесть вреда, нанесённого здоровью, определит судмедэкспертиза.

При этом вторая сторона конфликта уверяет, что Семён пострадал за компанию, «нужен был только Андрей». Об этом изданию рассказала одна из девушек, присутствовавших на драке. По её словам, в подъезде одноклассников поджидали четыре девчонки и четыре парня. Андрей смог убежать от них, поэтому пострадал меньше одноклассника.

В ГУ МВД России по Новосибирской области проводят проверку инцидента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в соцсетях появилось видео, на котором две школьницы избивают девочку. Даже когда та падает на колени, хулиганки продолжают наносить ей удары ногами по лицу и затылку. Правоохранительные органы организовали проверку случившегося. Предварительно установлено, что инцидент произошёл в городском округе Спасск-Дальний Приморья возле здания бывшей вечерней школы.