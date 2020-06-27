В Норильске горит полигон с промышленными отходами

В Норильске загорелся полигон с твёрдыми промышленными отходами ООО «Байкал-2000». Площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров.
По данным РИА Новости, дым от пожара
К ликвидации пожара привлечено 26 человек и восемь единиц техники.
Накануне в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики под Норильском из пруда-отстойника произошёл несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону. Как сообщалось, сливалась вода, заражённая тяжёлыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами. В «Норникеле», которому принадлежит пруд, заявили, что это был слив оборотной воды. При этом в компании признали, что решение о сбросе технической воды из отстойника в тундру в данном случае явилось грубым нарушением норм безопасности, виновные должностные лица отстранены от исполнения своих обязанностей. ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, природоохранная прокуратура, Росприроднадзор, МЧС и сам «Норникель» начали проверку, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен