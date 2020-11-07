В Нижнем Новгороде местные жители почувствовали сильный запах газа

https://static.news.ru/photo/96439340-20ea-11eb-9c64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром 7 ноября в Нижнем Новгороде был зафиксирован сильный запах газа, следует из сообщения пресс-службы регионального управления ГУ МЧС.

Известно, что местные жители уже жаловались на запах газа летом 2020 года, однако тогда причину возникновения установить не удалось.

Сообщения от жителей о характерном запахе газа в Канавинском районе около Волжской набережной стали поступать на вызов 112 около 9.40 в субботу. На место выехала оперативная группа ЦУКС регионального управления МЧС, — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, на место также выехали лаборатории Роспотребнадзора и УГМС. Превышения ПДК опасных веществ в воздухе не обнаружено.

Ранее NEWS.ru писал, что отравление неизвестным газом диагностировали медики у семерых учащихся одной из школ Таганрога. По предварительной версии, дети могли пострадать после распыления баллончика.

Инцидент произошёл 26 октября в школе после урока физкультуры.