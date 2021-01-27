В Можайске несколько военнослужащих пострадали при обрушении крыши

Несколько военнослужащих пострадали в Можайском районе Московской области при обрушении навеса в дислоцированной там воинской части. По предварительным данным, из-за большого скопления снега рухнула кровля в курилке автопарка.
По данным ТАСС, которое
В свою очередь в пресс-службе Западного военного округа сообщили о четверых пострадавших, которые получили незначительные ушибы и ссадины. Там утверждают, что угрозы жизни и здоровью военнослужащих нет.
Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы и медики.
Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, в подземном переходе у станции метро Комсомольская произошло частичное обрушение потолка. В результате инцидента никто не пострадал. Причиной, по данным специалистов, могло стать попадание грунтовых вод, из-за которого произошло разрушение металлических опор, удерживавших потолок.