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Происшествия

В Можайске несколько военнослужащих пострадали при обрушении крыши

12:33, 27 января 2021 19
Фото: Можайск - 1231/vk.com

Несколько военнослужащих пострадали в Можайском районе Московской области при обрушении навеса в дислоцированной там воинской части. По предварительным данным, из-за большого скопления снега рухнула кровля в курилке автопарка.

По данным ТАСС, которое ссылается на источник в экстренных службах, пострадали пятеро контрактников. У них множественные переломы, трое находятся в тяжёлом состоянии.

В свою очередь в пресс-службе Западного военного округа сообщили о четверых пострадавших, которые получили незначительные ушибы и ссадины. Там утверждают, что угрозы жизни и здоровью военнослужащих нет.

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы и медики.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, в подземном переходе у станции метро Комсомольская произошло частичное обрушение потолка. В результате инцидента никто не пострадал. Причиной, по данным специалистов, могло стать попадание грунтовых вод, из-за которого произошло разрушение металлических опор, удерживавших потолок.

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