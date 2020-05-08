В Москве загорелась больница для инфицированных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c48de9d8-9221-11ea-acee-fa163e074e61_660.jpg Фото: 50gkb.ru

В лечебном корпусе больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией на севере Москвы 9 мая произошёл пожар.

Возгорание возникло на первом этаже 6-этажного лечебного корпуса городской клинической больницы № 50 на севере Москвы. Площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются, передаёт РИА Новости.

Пожару присвоен второй номер сложности. Персонал больницы эвакуирует пациентов в соседний корпус.

Как писал ранее NEWS.ru, взрывы на техтерритории бывшего арсенала в Удмуртии начались 9 мая. К этому привело возгорание сухой травы. Предполагается, что её подожгли так называемые чёрные копатели, чтобы легче отыскивать боеприпасы.