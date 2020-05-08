В Москве загорелась больница для инфицированных коронавирусом

В лечебном корпусе больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией на севере Москвы 9 мая произошёл пожар.
Возгорание возникло на первом этаже 6-этажного лечебного корпуса городской клинической больницы № 50 на севере Москвы. Площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются,
Пожару присвоен второй номер сложности. Персонал больницы эвакуирует пациентов в соседний корпус.
Как писал ранее NEWS.ru, взрывы на техтерритории бывшего арсенала в Удмуртии начались 9 мая. К этому привело возгорание сухой травы. Предполагается, что её подожгли так называемые чёрные копатели, чтобы легче отыскивать боеприпасы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен