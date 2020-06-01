В Москве задержаны вымогавшие у таксистов деньги бандиты

https://static.news.ru/photo/e91fdd0c-a413-11ea-a2de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участников группировки, которые под угрозой применения насилия требовали у водителей такси отдавать им выплату за право работать на Казанском вокзале в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она рассказала, что члены банды угрожали разбить автомобили, если таксисты не будут каждый месяц платить им деньги.

Они устанавливали таксу поборов в зависимости от марки автомашины: от 7 тысяч до 30 тысяч рублей в месяц. Тех, кто не соглашался, подозреваемые силой вывозили за город и, угрожая оружием, добивались своего, — приводит слова Волк РИА Новости.

Полицейские задержали шестерых подозреваемых, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное организованной группой».

При обыске у них нашли оружие и боеприпасы, а также деньги. Все они помещены под стражу.

Как писал NEWS.ru, ранее московский таксист спас незнакомую девушку от насильников.