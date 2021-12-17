В Москве задержали одну из богатейших женщин РФ и следователя по её делу

В Москве задержана бывшая владелица компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольга Миримская. Также задержан следователь по её делу Юрий Носов, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к СК РФ.

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об избрании ей (Миримской. — NEWS.ru) меры пресечения в виде ареста, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Носов, занимавшийся в 2017 году делом, по которому Миримская выступала потерпевшей, подозревается в получении взятки от неё машинами.



В 2015 году Ольга Миримская занимала 22-е место в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии журнала Forbes Women. Её состояние тогда оценивали в $100 млн. В конце 2017 года против Миримской возбудили уголовное дело. Её заподозрили в нарушении тайны телефонных переговоров адвокатов её бывшего гражданского мужа.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние российских миллиардеров выросло с начала года на $65,63 млрд. Самый значительный рост богатства зафиксирован у совладельца НОВАТЭКа Леонида Михельсона.

Михельсон вышел на первую строчку рейтинга среди российских миллиардеров. Его состояние выросло на $8,58 млрд, до $33,3 млрд. Второе место в рейтинге занимает один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, ставший богаче на $1,76 млрд, его состояние составило $31,8 млрд.